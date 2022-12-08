Це пікантно: Олівія Вайлд прийшла на церемонію у напівпрозорій сукні від Christian Dior

Олівія Вайлд відвідала цими днями церемонію People's Choice Awards, яка відбулася в Санта-Моніці.

Акторка та режисерка стала лауреаткою премії "Драма 2022 року" за її другий режисерський фільм "Не хвилюйся, люба". У фільмі зіграв її екскоханий Гаррі Стайлс та акторка Флоренс П'ю.

38-річна зірка сяяла перед камерами фотографів у вельми відвертій чорній напівпрозорій мереживній сукні від Christian Dior. Вбрання було з глибоким вирізом на декольте та на тонких бретельках, тонку талію Олівії підкреслював широкий пояс, а мереживна максіспідниця була з невеликим шлейфом.

Олівія зробила собі хвилясте укладання та досить насичений макіяж, а її нігті були нафарбовані напівпрозорим лаком. Зірка позувала перед камерами із золотою статуеткою в руках.

Олівія Вайлд / Фото: Getty Images

Останнім часом акторка все частіше виходить на червону доріжку у відвертому вбранні і постійно виблискує своїм декольте.

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