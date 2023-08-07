"Це півтори години веселощів": зірки серіалу "Спіймати Кайдаша" Григорій Бакланов і Тарас Цимбалюк озвучили собак у вибуховій комедії

Кіностудія Universal Pictures презентує комедію про собак-дружбанів "Кудлаті перці". Це історія про собаку Реджі, якого господар виганяє з дому. Тож пес вирішує об’єднатися з іншими собаками, щоб помститися господарю.

Сценарист Ден Перро вже давно насолоджується підривними наративами і руйнує глядацькі очікування. Будучи фанатом пародій та комедії, він зростав як успішний оповідач і наважувався перетинати межу дозволеного, що допомогло йому створити гострі комедійні історії у фільмах "Американський вандал" і "Гравці". Перро – собачник та шанувальник класичного кіно про собак, зокрема "Шлях додому" та "101 Далматинець". Сценарист згодом побачив можливість дослідити більш специфічну сторону фільмів про найкращого друга людини.

"Я обожнюю собак, і я великий шанувальник фільмів про собак. Проте я, як правило, пишу комедії із чорним гумором, тож завжди шукаю, що можна перекрутити на свій манер", – сказав Перро.

Із нещодавнім відродженням серйозних "фільмів про собак" – таких як "Життя і мета собаки", "Подорож хорошого пса" та "Шлях додому" – та повнометражних ремейків "Леді та бродяги" і "Круелли", це був ідеальний момент для підриву цього жанру. Розглядаючи режисерів, які могли б стати ідеальними партнерами для реалізації ідеї, Перро одразу ж подумав про Еріка Фейґа, з яким Перро познайомився після успіху фільму "Американський вандал".

"Мені сподобався настрій Еріка та характер його роботи. Одного разу він запитав мене: "Що в тебе за ідея?" Я відповів: "У мене є ідея для фільму про собак із рейтингом R". Вже за дві хвилини він був у справі", – додав Перро.

Фейґ добре пам'ятає цю зустріч: "Ден запропонував зняти фільм про собаку, що розмовляє, з рейтингом "R", де милий песик, якого покинув власник, об'єднується з трьома іншими собаками, щоб вистежити господаря і відкусити йому інтимне місце. Спочатку я думав, що це буде схоже на "Теда" або "Повний розковбас", але в Дена була ціла історія напоготові. Я розсміявся і мій асистент, який підслухав розмову, теж почав сміятися. Я знав, що ми повинні зняти цей фільм. Ми доручили Дену написати оригінальний сценарій і розвинули його разом".

До дубляжу цієї комедійної та абсолютно відривної історії приєдналися українські актори – Григорій Бакланов і Тарас Цимбалюк, відомі за ролями Лавріна та Карпа Кайдаша в популярному телесеріалі "Спіймати Кайдаша".

Григорій Бакланов

Тарас Цимбалюк

"Нам акторам завжди говорили, що неможливо переграти дітей і собак, а в цій історії мені якраз таки довелося грати собаку і ще й знайти влучний голос, характер, тембр та інтонації для мого героя. Бо кожен рух змальованого пса — це вже певна подача. Проте я неймовірно кайфонув за ці дні роботи над роллю. "Кудлаті перці" — яскравий, драйвовий фільм. Тим більше зараз, коли ми шукаємо додаткового живлення аби триматися на плаву та рухатися далі. Тож я скажу, що ці півтори години – це півтори години веселощів без жодного смутку та печалі, а ще це кіно про наших найдобріших друзів – завжди добрих, милих, кумедних собак", – поділився враженнями Григорій Бакланов, який здублював головного героя пса на ім'я Реджі.

Григорій Бакланов

Григорій Бакланов

"Я і раніше дублював чимало різних фільмів, проте "Кудлаті перці" – нетривіальна й сповнена оригінальних жартів та поворотів сюжету історія. Загалом процес дублювання цієї історії видався надзвичайно смішним та веселим, оскільки в основі історії багато комедії та чорного гумору, а я це обожнюю. А головні герої собаки – ще одна оригінальна перчинка цього фільму, тож я вже чекаю прем’єри, але нагадую, що кіно лише для дорослих", – прокоментував Тарас Цимбалюк, який подарував свій голос собаці на ім'я Лютий.

Тарас Цимбалюк

Тарас Цимбалюк

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