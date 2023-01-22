Це приголомшливо: Бейонсе виступила в Дубаї у сукні від українського бренду Frolov

За чутками, за цей виступ співачка отримала 24 мільйони доларів.

Після перерви у концертній діяльності 41-річна Бейонсе відіграла грандіозний 70-хвилинний мініконцерт у Дубаї на відкритті Atlantis The Royal – одного з найдорожчих та найрозкішніших нових закладів.

Бейонсе / Фото: Getty Images

Під час свого виступу вона виконала головні хіти кар'єри та продемонструвала три розкішні образи, одним з яких була мінісукня від українського бренду Frolov.

Вбрання було виконане у яскраво-рожевому кольорі, було приталений і добре підкреслювало фігуру Бейонсе. По всій довжині вертикально сукню прикрашали золоті та сріблясті стрази, а декольте виконане у формі серця, також зі страз.

Бейонсе / Фото: Getty Images

Доповнювали образ співачки колготки зі стразами та імітацією панчох, які вона одягла під напівпрозорий лук, а також високі рожеві рукавички, також зі стразами, які імітували діамантові браслети.

Бейонсе / Фото: Getty Images

Завершенням луку для виступу стали сережки, об'ємна зачіска з легкими хвилями та макіяж з блискучими блискітками на очах.

Бейонсе / Фото: Getty Images

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