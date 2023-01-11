Категорія
Леді
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Це провал: акторка Лілі Джеймс одягла невдале вбрання на престижний захід

Автор
Юлія КаранковськаЮлія Каранковська
Дата публікації
Перегляди
1480
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Це провал: акторка Лілі Джеймс одягла невдале вбрання на престижний захід

Лілі Джеймс / Фото: Associated Press

Попри конфуз, варто зазначити, що дівчині дуже пасує червоний колір.

Зазвичай образи акторки Лілі Джеймс захоплюють дух, адже вони сексуальні, романтичні та ідеально сидять на її красивій фігурі, але ось під час її останньої появи на церемонії "Золотий глобус", яка выдбулася ц Лос-Анджелесі, щось із вибраним нею вбранням пішло не так.

Лілі Джеймс / © Associated Press
Лілі Джеймс / Фото: Associated Press

Вдягла на церемонію Лілі червоне вбрання від Versace. Верх сукні був виконаний у вигляді топа без бретельок, з'єднаний зі спідницею-дудочкою, яку на стегнах прикрашало драпування, що переходило у шлейф.

Проте в зоны талії вбрання сиділо на Лілі не дуже добре, адже врізалося у шкіру створюючи складки. Чому так вийшло незрозуміло, можливо, під час замовлення сукні дівчина була значно худішою.

Лілі Джеймс / © Associated Press
Лілі Джеймс / Фото: Associated Press
Лілі Джеймс / © Associated Press
Лілі Джеймс / Фото: Associated Press

Але все ж хочеться відмітити красивий макіяж, нову зачіску і колір волосся зірки. Вона вирішила відмовитися від образу гарячої блондинки та пофарбувалася у шоколадний відтінок. Шию та вуха акторки прикрашали діамантові вироби.

Лілі Джеймс / © Associated Press
Лілі Джеймс / Фото: Associated Press

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
1480
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація