Це провал: Кайлі Дженнер з'явилася на публіці у залапаній латексній сукні

Дівчина одягла невдалу сукню на вечірку.
Американська телезірка та засновниця косметичної імперії – 26-річна Кайлі Дженнер – потрапила під приціл папараці, коли виходила зі свого позашляховика. Дівчина прямувала на вечірку з нагоди запуску свого нового бренду напоїв у Лос-Анджелесі.
Кайлі було не впізнати — вона мала розкішний вигляд та була дуже стрункою. Дівчина одягла чорну сукню з глибоким декольте та широкими бретельками. Вона була до колін, щільно обтискала фігуру, а поєднана її з прозорим взуттям на підборах, об'ємною зачіскою, лаконічним макіяжем і ніжним браслетом-ланцюжком на зап'ясті.
Але був у цьому образі один неприємний нюанс – сліди пальців на сукні. Подібне часто трапляється з глянсовими вбраннями, через що образ одразу має неохайний вигляд.
Як уникнути подібного якось показала британська ведуча Аманда Голден. Вона одягла на роботу червону латексну сукню від William Wilde, а щоб не було відбитків пальців, попросила помічницю протерти її ганчіркою. Процес вона показала у Instagram.
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