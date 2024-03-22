Це провал: Кайлі Дженнер з'явилася на публіці у залапаній латексній сукні

Американська телезірка та засновниця косметичної імперії – 26-річна Кайлі Дженнер – потрапила під приціл папараці, коли виходила зі свого позашляховика. Дівчина прямувала на вечірку з нагоди запуску свого нового бренду напоїв у Лос-Анджелесі.

Кайлі було не впізнати — вона мала розкішний вигляд та була дуже стрункою. Дівчина одягла чорну сукню з глибоким декольте та широкими бретельками. Вона була до колін, щільно обтискала фігуру, а поєднана її з прозорим взуттям на підборах, об'ємною зачіскою, лаконічним макіяжем і ніжним браслетом-ланцюжком на зап'ясті.

Але був у цьому образі один неприємний нюанс – сліди пальців на сукні. Подібне часто трапляється з глянсовими вбраннями, через що образ одразу має неохайний вигляд.

Кайлі Дженнер / Фото: Getty Images

Як уникнути подібного якось показала британська ведуча Аманда Голден. Вона одягла на роботу червону латексну сукню від William Wilde, а щоб не було відбитків пальців, попросила помічницю протерти її ганчіркою. Процес вона показала у Instagram.

Читайте також:

Образи зірки реалітішоу Кайлі Дженнер (31 фото)