Це провал: Періс Гілтон повністю сплагіатила образ Кендалл Дженнер від Givenchy

Сукні відрізнялися лише візерунком вишивки та наявністю еполетів на плечах.
Періс Гілтон вийшла на червону доріжку вечірки Vanity Fair, яка відбулася у Лос-Анджелесі після церемонії "Оскар". Однак увагу голлівудська білявка привернула насамперед тим, що її сукня була плагіатом.
Гілтон одягла на церемонію прозору ніжно-бежеву сукню від британського бренду Sabina Bilenko, який був заснований уродженками Казахстану сестрами-близнючками Сабіною та Діаною Біленко.
У вбрання була повністю прозора спідниця, широкі бретелі, декольте, декор сріблястими стразами, кристалами та паєтками. Також сукня мала шлейф, рукавички, теж усипані стразами, і чокер з вишивкою.
Образ Гілтон доповнила високою зачіскою, гламурними туфлями на підборах та макіяжем.
Однак сукня є практично повною копією вбрання подруги Періс — відомої моделі Кендалл Дженнер. У такому ж "голому" вбранні дівчина 2021 року відвідала Met Gala.
Сукню Кендалл створив за індивідуальним замовлення Модний дім Givenchy, надихнувшись, ймовірно, сукнею акторки Одрі Гепберн у фільмі "Моя прекрасна леді".
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