Це провал: Періс Гілтон повністю сплагіатила образ Кендалл Дженнер від Givenchy

Сукні відрізнялися лише візерунком вишивки та наявністю еполетів на плечах.

Періс Гілтон вийшла на червону доріжку вечірки Vanity Fair, яка відбулася у Лос-Анджелесі після церемонії "Оскар". Однак увагу голлівудська білявка привернула насамперед тим, що її сукня була плагіатом.

Періс Гілтон / Фото: Associated Press

Гілтон одягла на церемонію прозору ніжно-бежеву сукню від британського бренду Sabina Bilenko, який був заснований уродженками Казахстану сестрами-близнючками Сабіною та Діаною Біленко.

У вбрання була повністю прозора спідниця, широкі бретелі, декольте, декор сріблястими стразами, кристалами та паєтками. Також сукня мала шлейф, рукавички, теж усипані стразами, і чокер з вишивкою.

Періс Гілтон / Фото: Associated Press

Образ Гілтон доповнила високою зачіскою, гламурними туфлями на підборах та макіяжем.

Періс Гілтон / Фото: Associated Press

Однак сукня є практично повною копією вбрання подруги Періс — відомої моделі Кендалл Дженнер. У такому ж "голому" вбранні дівчина 2021 року відвідала Met Gala.

Кендалл Дженнер / Фото: Associated Press

Сукню Кендалл створив за індивідуальним замовлення Модний дім Givenchy, надихнувшись, ймовірно, сукнею акторки Одрі Гепберн у фільмі "Моя прекрасна леді".

Кендалл Дженнер / Фото: Associated Press

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