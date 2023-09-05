Це рідкість: скандальний Вуді Аллен вийшов на червону доріжку у Венеції з дружиною та названими доньками

Останні кілька років режисер та актор Вуді Аллен переживає не найкращі часи, і побачити його десь можна вкрай рідко. Пов'язане його затворницьке життя насамперед із секс-скандалами та складною сімейною історією. Річ у тому, що його названа дочка - Ділан Ферроу - наприкінці 2017-го опублікувала відкритий лист у The Los Angeles Times, де нагадала, що ще 1992 року звинуватила Аллена у сексуальному насильстві. Її Аллен удочерив у шлюбі з Мією Ферроу.

Але також серед удочерених дітей Мії Ферроу була дівчина на ім'я Сун-І Превін, яку та взяла у свою сім'ю з Андре Превіном, з яким була тоді у стосунках – ще до Аллена. Зараз Вуді одружений на Сун-І Превін — їхні стосунки почалися, коли чоловік був одружений з її названою матір'ю.

Вуді одружився з Сун-І 1997 року, коли пішов від Мії. Після весілля вони удочерили двох дівчаток, назвавши їх Беше та Мензі на честь джазових музикантів Сіднея Беше та Мензі Джонсон.

Вуді Аллен / Фото: Associated Press

4 вересня режисер вирішив вперше за тривалий час вийти у світ і взяв із собою групу підтримки – дружину та дочок. Вони всі були в сукнях на тонких бретельках, а сам Вуді в костюмі з краваткою-метеликом.

Вуді Аллен із дружиною та двома доньками / Фото: Associated Press

У Венеції режисер презентував фільм "Щасливий випадок" — трагікомедійний трилер, який став 50-ю за ліком його картиною. Ймовірно, цей фільм стане останнім у кар'єрі 87-річного режисера.

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