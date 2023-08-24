Це ще не кінець: серіал "І просто так..." продовжили на третій сезон

Серіал став лідером з переглядів на сервісі Max, тому незабаром ми знову побачимо улюблених персонажів.

Серіал "І просто так…" — спінофф культового шоу початку 2000 років "Секс і місто" — продовжили на третій сезон. Про це пише видання Variety з посиланням на заяву Сари Обрі, керівниці відділу стрімінгу Max за оригінальним контентом.

Зйомки серіалу "І просто так..." / Фото: Getty Images

"Ми не можемо дочекатися, коли глядачі побачать, куди приведе третій сезон наших улюблених мешканок Нью-Йорка. Також ми раді повідомити, що від моменту запуску 2-го сезону "І просто так…" посідає перше місце в рейтингу Max Original", — сказала керівниця відділу контенту Max Сара Обрі.

Також вихід третього сезону прокоментував виконавчий продюсер та шоураннер Майкл Патрік Кінг.

Сара Джессіка Паркер / Фото: Getty Images

"Ми дуже раді провести більше часу у всесвіті "Сексу і міста", розповідаючи нові історії про життя цих цікавих та надихаючих персонажів, яких грають ці чудові акторки", — заявив він.

Нагадаємо, що в серіалі возз'єдналися Сара Джессіка Паркер, Синтія Ніксон та Крістін Девіс, які повторюють свої ролі із "Сексу і міста". У другому сезоні також повернувся Джон Корбетт у ролі Ейдана Шоу та Кім Кетролл, але з'явилася лише в епізодичній ролі у фіналі серіалу.

Сара Джессіка Паркер / Фото: Getty Images

Точна дата виходу третього сезону наразі невідома. Роботу над ним вдасться продовжити лише після закінчення історичного страйку сценаристів та акторів, який триває від травня.

Читайте також:

Актори на зніманнях серіалу And Just Like That... в Нью-Йорку (57 фото)