Це ще не кінець: серіал "І просто так..." продовжили на третій сезон

Серіал став лідером з переглядів на сервісі Max, тому незабаром ми знову побачимо улюблених персонажів.
Серіал "І просто так…" — спінофф культового шоу початку 2000 років "Секс і місто" — продовжили на третій сезон. Про це пише видання Variety з посиланням на заяву Сари Обрі, керівниці відділу стрімінгу Max за оригінальним контентом.
"Ми не можемо дочекатися, коли глядачі побачать, куди приведе третій сезон наших улюблених мешканок Нью-Йорка. Також ми раді повідомити, що від моменту запуску 2-го сезону "І просто так…" посідає перше місце в рейтингу Max Original", — сказала керівниця відділу контенту Max Сара Обрі.
Також вихід третього сезону прокоментував виконавчий продюсер та шоураннер Майкл Патрік Кінг.
"Ми дуже раді провести більше часу у всесвіті "Сексу і міста", розповідаючи нові історії про життя цих цікавих та надихаючих персонажів, яких грають ці чудові акторки", — заявив він.
Нагадаємо, що в серіалі возз'єдналися Сара Джессіка Паркер, Синтія Ніксон та Крістін Девіс, які повторюють свої ролі із "Сексу і міста". У другому сезоні також повернувся Джон Корбетт у ролі Ейдана Шоу та Кім Кетролл, але з'явилася лише в епізодичній ролі у фіналі серіалу.
Точна дата виходу третього сезону наразі невідома. Роботу над ним вдасться продовжити лише після закінчення історичного страйку сценаристів та акторів, який триває від травня.
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