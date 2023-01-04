Це складніше, ніж думала: Ребел Вілсон розповіла про перші проблеми материнства

42-річна австралійська акторка, стендап-комедіантка, сценаристка та продюсерка Ребел Вілсон 2022 року вперше стала мамою. З'ясувалося, що життя знаменитості після народження дитини дуже змінилося.

Ребел називає себе годувальницею сім'ї і розповідає, що після того, як у неї народилася дочка, звичний спосіб життя буквально зник. Маленьку Ройс Ребел виховує разом зі своєю коханою Рамоною Агрума.

"Ви тримаєте дитину і перерізаєте пуповину, і буквально від цього моменту все змінюється... Це справді складно. У мене велика міжнародна кар'єра, і — знаєте, я годувальниця своєї сім'ї — мені подобається так думати", — каже акторка, пише Daily Mail. "Але, як мені тепер поєднувати це все, і бути хорошою матір'ю, партнеркою і таке інше?", — запитує акторка.

Про народження малечі Ройз, яка з'явилася на світ завдяки сурогатній матері, Ребел оголосила у листопаді 2022-го. Вілсон висловила подяку своїй сурогатній матері, сказавши: "Я навіть не можу описати свою любов до неї, вона прекрасне диво!".

Читайте також: