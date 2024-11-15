"Це смертельна хвороба": учасниця шоу "Холостяк-13" зізналася, що має інвалідність

У третьому випуску реалітішоу "Холостяк-13" блогерка Анастасія під час індивідуального побачення з головним героєм проєкту Олександром "Тереном" зізналася, що має інвалідність.

"У мене немає гормону стресу. Це тяжка хвороба – хронічна ниркова недостатність, хвороба Аддісона", – сказала вона.

Захворіла Анастасія, коли їй було 11 років. Їй важко було поставити діагноз. Це рідкісне захворювання. Тоді вона почала стрімко втрачати вагу, у неї змінився колір шкіри, який є одним із ознак цього захворювання.

"Можливо місяць мені залишався, бо це смертельна хвороба. Тепер я все життя на гормональній терапії. Мені доводиться приймати цей гормон в пігулках", – додала Анастасія.

Учасниця розповіла, якщо день вона не буде приймати ліки, то буде почуватися погано, а якщо місяць – то може померти.

"Мій лікар сказав, що ця хвороба з тобою назавжди. Але, чи будеш ти інвалідом вирішуєш тільки ти. Тому я інакше почала ставитися до життя і жити на повну. Це одна з причин чому я захотіла прийти на проєкт, ти мене дуже надихаєш", – сказала Настя Олександру.

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