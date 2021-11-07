Це сміливо: Біллі Айліш одягла своє найвідвертіше вбрання на червону доріжку

Це сміливо: Біллі Айліш одягла своє найвідвертіше вбрання на червону доріжку

Дівчина відмовилася від безрозмірних худі та поставила на перший плат сексуальність.

19-річна співачка Біллі Айліш намагається останнім часом відсунути на задній план свій підлітковий образ із зеленим волоссям та мішкуватий одяг. Кожен новий образ дівчини на червоній доріжці показує, що вона хоче розкривати свою жіночність і сексуальність, одягаючи красиві речі, можливо навіть іноді трохи прозорі й гламурні.

Так першим кроком у цей бік стала зміна зачіски та кольору волосся, а потім була фотосесія в білизні та елегантна сукня в стилі Мерілін Монро на Met Gala.

Учора ж зірка з'явилася на червоній доріжці 10-го щорічного галаконцерту LACMA Art+Film у Лос-Анджелесі з ніг до голови одягнена в Gucci. Водночас кофта співачки була повністю прозорою, через що було видно її мереживну спідню білизну і пишний бюст.

Біллі Айліш / Associated Press

Також на дівчині була чорна спідниця з вишивкою бісером, колготки з монограмою Gucci та хутряна накидка. Макіяж зірки був дуже лаконічним та натуральним. А ось єдиними яскравими деталями луку стали червоний манікюр та педикюр артистки.

Біллі Айліш / Associated Press

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