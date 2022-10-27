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Це сміливо: Гейлі Бібер одягла прозоре вбрання на вечірку бренду Tiffany & Co.

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Це сміливо: Гейлі Бібер одягла прозоре вбрання на вечірку бренду Tiffany & Co.

Гейлі Бібер / Фото: Getty Images

Модель одягла сукню від улюбленого бренду.

Ювелірний бренд Tiffany&Co. запустив нову колекцію Lock і з цього приводу організував вечірку у готелі Sunset Tower у Лос-Анджелесі. На захід запросили акторів, моделей, зірок реаліті та підприємців.

Серед гостей була помічена модель та дружина Джастіла Бібера – 25-річна Гейлі. Дівчина здивувала вибором вбрання, адже на ній була повністю прозора трикотажна сукня від Saint Laurent з-під якої було видно її чорну білизну.

Образ модель доповнила манікюром винного відтінку, чорними босоніжками та прикрасами від Tiffany & Co. — золотим кольє у вигляді змії та кількома браслетами з діамантами.

Гейлі Бібер / © Getty Images
Гейлі Бібер / Фото: Getty Images

Нагадаємо, що минулого місяця модель відвідала показ колекції "Saint Laurent", який відбувався у Парижі.

Гейлі Бібер / © Associated Press
Гейлі Бібер / Фото: Associated Press

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Дата публікації
Перегляди
967
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