Це сміливо: модна блогерка К’яра Ферраньї одягла повністю прозору водолазку від Schiaparelli

Інфлюенсерка вибрала для нової фотосесії сміливий лук.

Відома модна блогерка, модель і дизайнерка К’яра Ферраньї, прилетіла до Франції, щоб відвідати покази під час Тижня моди, який зараз відбувається в Парижі. Але між світськими тусовками дівчина забігла до ательє культового французького бренду Schiaparelli, щоб приміряти образ із нової колекції бренду.

К’яра одягла повністю прозору водолазку, під якою у дівчини не було нічого. Соски блогерки закривали золоті накладки, характерні для бренду. Таким чином знаменитість зухвало підтримала рух Free the Nipples.

Поєднала своє вбрання Ферраньї з темними штанями, грубими чорними черевиками і шкіряною курткою від Schiaparelli, яка теж була прикрашена золотими деталями. На очах у інфлюенсерки були сонцезахисні окуляри.

У такому луці, до речі, К’яра сміливо прогулялася Парижем і, судячи з її фото в соцмережах, відвідала найбільш знакові місця міста.

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