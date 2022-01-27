Це сміливо: модниця та блогерка Валентина Ферраньї одягла жакет на голе тіло

Це сміливо: модниця та блогерка Валентина Ферраньї одягла жакет на голе тіло

Попри екстравагантність, образ модниці вийшов не дуже вдалим.

Італійська модна блогерка Валентина Ферраньї стала гостею показу Alexandre Vauthier Haute Couture 2022 у Парижі, що відбувся у межах тижня високої моди. Дівчина з'явилася на заході в чорному штанному костюмі від Vauthier, жакет якого одягла на голе тіло.

Образ знаменитість доповнила золотими аксесуарами та неоново-зеленими мюлями. Волосся вона зібрала в пучок із проділом, у стилі нульових, а її макіяж був із великими чорними стрілками.

Валентина Ферраньї / Getty Images

Однак цей образ став не найвдалішим для дівчини, адже тканина костюма підвела Валентину — рукави жакета та штани дуже пом'ялися, через що вбрання мало досить неохайний вигляд.

Нагадаємо, що нещодавно сестра Валентини К'яра Ферраньї запустила реалітішоу The Ferragnez. Серіал розповідатиме про життя популярної модної блогерки та її чоловіка – репера Fedez (Федерико Леонардо Лючія). Схоже, що К'яри збирається стати новою Кім Кардашян.

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