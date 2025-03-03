Це сміливо: Олівія Вайлд прийшла на вечірку "Оскара" у "голій" сукні

У Лос-Анджелесі минулої ночі відбулася 97-га церемонія вручення премії "Оскар 2025", а після неї традиційна вечірка Vanity Fair.
40-річна Олівія Вайлд відвідала вечірку і приїхала на неї у дуже ризикованій сукні. Зірка з'явилася перед фотокамерами у прозорій сукні кольору слонової кістки від Chloe із колекції бренду весна-літо 2025.
Ніжна, прозора сукня з глибоким вирізом на декольте ледве прикривала груди Олівії, а під прозорим подолом було видно ажурні труси.
Олівія Вайлд носила з собою невелику круглу сумку із золотою фурнітурою, довге волосся розпустила, зробила легкий вечірній макіяж з акцентом на очі та світлий манікюр, а в неї на пальці виблискував перстень із каменем.
Нагадаємо, розкішна Демі Мур викликала фурор образом на церемонії "Оскар".
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