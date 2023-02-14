Це сміливо: співачка Талія Сторм вийшла на червону доріжку в рожевому бікіні та унтах

Цей образ був створений із екологічних брендів.
Співачка та акторка Талія Сторм з'явилася серед гостей щорічної церемонії Brit Awards, яка відбулася у Лондоні. На червоній доріжці епатажна блондинка вирішила здивувати публіку своїм сміливим та трохи незвичайним образом, адже прийшла на музичну церемонію у рожевому бікіні.
Лук складалася з роздільного купальника на зав'язках, який вона поєднала з білою шубою зі штучного хутра.
Також дівчина одягла хутряну рожеву шапку-вушанку, яку поєднала з унтами та сумкою.
На обличчі у Талії був яскравий макіяж з рожевими тінями на очах, вона зробила довгий манікюр, а її шию прикрашала підвіска з ім'ям.
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