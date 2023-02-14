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Це сміливо: співачка Талія Сторм вийшла на червону доріжку в рожевому бікіні та унтах

Автор
Юлія КаранковськаЮлія Каранковська
Дата публікації
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Це сміливо: співачка Талія Сторм вийшла на червону доріжку в рожевому бікіні та унтах

Талія Сторм / Фото: Associated Press

Цей образ був створений із екологічних брендів.

Співачка та акторка Талія Сторм з'явилася серед гостей щорічної церемонії Brit Awards, яка відбулася у Лондоні. На червоній доріжці епатажна блондинка вирішила здивувати публіку своїм сміливим та трохи незвичайним образом, адже прийшла на музичну церемонію у рожевому бікіні.

Талія Сторм / © Associated Press
Талія Сторм / Фото: Associated Press

Лук складалася з роздільного купальника на зав'язках, який вона поєднала з білою шубою зі штучного хутра.

Також дівчина одягла хутряну рожеву шапку-вушанку, яку поєднала з унтами та сумкою.

Талія Сторм / © Associated Press
Талія Сторм / Фото: Associated Press

На обличчі у Талії був яскравий макіяж з рожевими тінями на очах, вона зробила довгий манікюр, а її шию прикрашала підвіска з ім'ям.

Талія Сторм / © Associated Press
Талія Сторм / Фото: Associated Press

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Дата публікації
Перегляди
1295
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