Це сміливо: вагітна Кайлі Дженнер з'явилася на публіці в абсолютно прозорому комбінезоні

24-річна бізнесвумен недавно оголосила про другу вагітність.

Вчора Кайлі Дженнер двічі зазнімкували папараці в Нью-Йорку і дівчина вибрала два вельми пікантних образи для своїх світських виходів.

У Мідтауні зірка пройшлася перед камерами одягнена в прозорий чорний комбінезон поверх якого був пом'ятий чорний плащ. В руці Кайлі тримала маленьку чорну сумку, а взута була в шкіряні туфлі на підборах. Живіт в цьому вбранні був практично не помітний, чого не скажеш про інший вихід Дженнер.

Кайлі Дженнер / Getty Images

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Другий образ Кайлі відрізнявся яскравістю. На ній була біло-синя футболка з зав'язками, які були зав'язані на талії і таким чином модель продемонструвала дійсно підрослий живіт. Також Кайлі одягла чорні приспущені широкі джинси і помаранчеві туфлі-човники на підборах. А зверху довгий шкіряних плащ. Дженнер зібрала волосся в пучок, зробила макіяж і доповнила лук декількома золотими аксесуарами на шиї. Зірка була без маски.

Кайлі Дженнер / Getty Images

Калі чекає на другу дитину від свого бойфренда Тревіса Скотта, пара вже виховує трирічну доньку Стормі.

Кайлі Дженнер хизується луками (31 фото)

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