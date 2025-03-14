Це сміливо: зірка "Анатомії Грей" Еллен Помпео відвідала прем'єру нового серіалу у сукні з одним рукавом

Акторка обрала вбрання від бренду Gucci з круїзної колекції 2025 року.

55-річна Еллен Помпео, відома насамперед за своєю грою в медичному серіалі "Анатомія Грей", з'явилася на прем'єрі нового проєкту. Акторка зіграла у мінісеріалі під назвою "Хороша американська родина" (Good American Family).

Еллен Помпео / Фото: Associated Press

На презентацію в Лос-Анджелесі вона прийшла в однотонній довгій білій сукні-колоні з одним рукавом. З іншого боку сукні був глибокий розріз, який був досить сміливим.

Еллен Помпео / Фото: Associated Press

Руку та вуха Еллен прикрашали золоті коштовності від ювелірного бренду Tiffany & Co. Волосся вона уклала в об'ємну зачіску.

Еллен Помпео / Фото: Associated Press

Серіал, у якому зіграла Помпео, ґрунтується на реальній історії, яка сталася з американською подружньою парою Крістіною та Майклом Барнетт навесні 2010 року. Вони усиновили дівчинку Наталю з карликовістю, яка народилася в Україні у місті Миколаєві. Проте за кілька років вони покинули її.

Читайте також: