Це справжнє диво: Павло Зібров здійснив мрію відеографа Reuters, який був у комі після поранення у Краматорську

Народний артист навідався до Івана Любіш-Кірдея у лікарню і вони разом заспівали.

Павло Зібров поділився зі своїми підписниками в Instagram неймовірною історією. Днями артист познайомився з відеографом Reuters Іваном Любіш-Кірдеєм, який пів року тому отримав важке поранення у Краматорську. Артист відвідав "вусату вечірку" (всі гості наклеїли собі чорні вуса), яку для Івана влаштували рідні у лікарні.

Павло Зібров і Іван Любіш-Кірдей / Фото: Instagram Павла Зіброва

Любіш-Кірдей був у комі та турбота рідних і голос Павла Зіброва допомогли йому прийти до тями і стати на ноги.

Коли чоловік був у комі, то рідні записували для нього відео, сподіваючись, що він почує їхні голоси і це допоможе йому отямитися. Потім дружина відеографа – Марія – пригадала, що її чоловік любить творчість Павла Зіброва і завжди мріяв познайомитися зі своїм кумиром і заспівати з ним.

Реалізувати мрію Івана допомогли журналістка ТСН Наталя Нагорна і донька народного артиста – Діана Зіброва. Павло Миколайович записав відеозвернення до Івана, побажавши йому одужання і пообіцявши з ним разом заспівати.

Коли чоловік прийшов до тями, йому дали послухати відеозвернення від Павла Зіброва. Такій приємній несподіванці Іван дуже зрадів і запросив кумира до себе на вечірку. І вже через деякий час мрія Івана здійснилася – Павло Миколайович завітав на святкову вечірку і вони разом заспівали "Хрещатик".

"Вчора відбулась наша тепла зустріч. Вусата вечірка! Іван був приємно вражений, в піднесеному настрої і ми разом заспівали не одну мою пісню під баян, на якому грав сам Іван! Вся родина була в зборі і це був чудовий зимовий день для того, щоб здійснити мрію.

Мені неймовірно приємно, що мій голос, музика, пісні надають віру та дарують радість, лікують, стають променем світла у темряві", – написав Павло Миколайович у дописі.

Наталя Нагорна, Неллі Ковальська, Павло Зібров, Іван Любіш-Кірдей / Фото: Instagram Павла Зіброва

Випадок із Іваном Любіш-Кірдеєм лікарі називають унікальним. Вони зазначили, що таке швидке відновлення після надскладних поранень – це велике диво. Це приклад того, як підтримка рідних і яскраві емоції мають велику силу і є дуже важливими у процесі відновлення та одужання.

Ще місяць тому Іван пересувався на кріслі колісному, у нього майже не працювала права рука, а вже наприкінці січня на свій 41-й день народження Іван співав і танцював разом із рідними та друзями.

"Сьогодні Іван самостійно стоїть на ногах, співає, грає на баяні, а головне — він хоче знову взяти камеру в руки й повернутися до улюбленої роботи. Саме завдяки його очам і його майстерності світ бачив перші дні повномасштабного вторгнення! Вірю, що вже влітку ми разом заспіваємо на Хрещатику. І від усього серця хочу побажати Івану — миру, добра, міцного здоровʼя, швидкого відновлення та здійснення найзаповітніших мрій!" – додав Павло Зібров.

Зібров заспівав разом із пораненим відеографом "Reuters": щемливі кадри з лікарні

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