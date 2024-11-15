Це сталося: з ким із учасниць шоу "Холостяк-13" Олександр "Терен" вперше поцілувався

У третьому випуску романтичного реалітішоу "Холостяк-13" головний герой Олександр Будько "Терен" мав індивідуальне побачення із майстринею з татуювання Вікторіє.

Спочатку Олександр вчив Віку їздити на мотоциклі. Під час цього дівчина впала і дуже переживала через цю ситуацію. Холостяк заспокоїв Вікторію і підтримав її.

Потім вони сіли поспілкуватися і Терен взяв із собою зразки тимчасових татуювань, які йому Віка подарувала у першому випуску під час знайомства. Олександр обрав тату, які йому сподобалися, і Вікторія допомогла перевести їх йому на руку.

Під час цього побачення Олександр і Вікторія зрозуміли, що їм дуже приємно одне з одним. Холостяк запитав у дівчини, що вона хотіла б зараз зробити, на що Віка відповіла: обійняти його і поцілувати. Після цього вони поцілувалися. Це був перший поцілунок на проєкті.

Та цей випуск не обмежився одним поцілунком. Під час спілкування Олександра тет-а-тет з волонтеркою Інною між ними з'явилася іскра і вони поцілувалися. Це було їхнє друге спілкування.

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