Це стильно: супермодель Джіджі Хадід показала, як поєднувати корсет та сорочку

Американська супермодель Джіджі Хадід з'явилася днями в оригінальному луку, поєднавши в ньому цьогорічний тренд — корсетний топ. Корсети нам демонстрували вже багато дизайнерів і брендів, але Джіджі в подібному луку з'явилася вперше. Модель поєднала цей незвичайний предмет одягу з рожевою шовковою сорочкою, яку трохи приспустила на плечах, білими широкими джинсами з рваною торочкою і необробленими краями.

Джіджі Хадід / Фото: Getty Images

Доповнили вечірній образ рожеві гостроносі туфлі та сумка від Miu Miu, теж у гламурному цукерковому кольорі. З прикрас модель вибрала кілька ланцюжків на шиї та сережки.

Цей образ 27-річна Хадід обрала для презентації своєї лінії трикотажу Guest in Residence, яка відбувалася у Нью-Йорку. Так-так тепер Джіджі ще й дизайнерка, а підтримати її прийшла її сестра Белла та її бойфренд Марк.

Белла Хадід та Марк Калман / Фото: Getty Images

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