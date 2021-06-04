"Це страшне відчуття": Оля Фреймут пригадала, як не мала грошей, щоб відвезти хвору доньку до лікарні

Телеведуча розповіла для Леді.ТСН.ua. про свій досвід материнства.

Ольга Фреймут – успішна супержінка, яка встигає поєднувати роботу і виховання трьох дітей. Зустрівши її на одному із світських заходів, ми поцікавилися, як їй це вдається, та, що вона б порадила молодим матусям щодо виховання дітей.

"Потрібно більше довіряти дітям. Вони хоч і малюсінькі, але це окремі всесвіти. Коли ти боїшся, що дитина замерзне або буде голодна, потрібно їй довіряти. Якщо замерзне, то підійде попросить кардиган, якщо голодна – скаже, що хоче їсти.

А якщо чесно - мені повезло з сім'єю, бо мій чоловік набагато відповідальніший батько, ніж я мама. Всю нашу сім'ю він взяв під своє крило", - розповіла Фреймут.

Оля Фреймут з чоловіком Володимиром / Instagram Олі Фреймут

Також читайте 5 порад з етикету від Ольги Фреймут

Телеведуча зазначила, що чоловік їй дуже допомагає у вихованні дітей. І, коли вона зайнята роботою, чоловік доглядає за дітьми.

Зірка також додала, що для кожної жінки важливо, щоб у вихованні дітей допомагала кохана людина.

"Це важливо, коли твоя друга половинка з тобою у материнстві. Бо у мене різний досвід материнства, 9 років я була одинокою мамою. Коли у мене була тільки Злата, це було інше материнство, ти одна з дитиною. Дитина хворіє - це на твоїй відповідальності. Не маєш можливості заплатити за садочок (бо ми жили дуже бідно), в який ти хочеш, - це твоя відповідальність", - додала телеведуча.

Оля Фреймут з сім'єю / Instagram Олі Фреймут

Оля також пригадала, як її старша донька Злата, коли їй було 4 роки, захворіла на запалення легень.

"Я вночі беру її на руки, у мене не було грошей на таксі і це страшне відчуття. Тому моя порада - виходити заміж свідомо, народжувати, якщо є можливість, від того, кого ти кохаєш, і тоді допоможуть ті, хто тебе кохає, допоможе Бог і допоможуть самі діти", - підсумувала Фреймут.

Оля Фреймут з донькою Златою та її подругою/Фото Аліни Онопи

Нагадаємо, Оля розповіла, як вона з чоловіком привітали одне одного із річницею весілля.

Читайте також: Прості правила ділового етикету від Ольги Фреймут

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання