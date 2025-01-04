Це так мило: з'явилося відео поцілунку Олексадра Терена з переможницею "Холостяка" після постшоу

Ведучий романтичного реалітішоу опублікував відео поцілунку Олександра та Інни.
Григорій Решетник після завершення постшоу "Холостяк. Життя після проєкту" опублікував на своїй сторінці в Instagram миле відео, на якому головний герой шоу Олександр Будько Терен та його обраниця Інна Бєлєнь ніжно поцілувалися.
А перед цим ведучий проєкту запитав в Олександра, чи серцем він обирав переможницю? Замість Терена відповіла Інна: "Серцем-серцем". Вона кумедно підійшла до коханого і вони злилися у поцілунку.
"Любов варта всього. Згодні?" – підписав відео Григорій.
Нагадаємо, Олександ Терен та Інна Бєлєнь розповіли у постшоу, як після закінчення знімань розвивалися їхні стосунки.
Читайте також:
- "Ми хочемо жити без зайвого фільтра і камер": Олександр Терен показав фото з Інною і прокоментував їхні стосунки
- Злилися у ніжному поцілунку: переможниця "Холостяка-13" показала інтимне фото з Олександром Тереном
- Вперше в Україні: "Холостяк" Олександр Терен на протезах опанував вейкборд
- "Я можу кохатися і з протезами": головний герой "Холостяка" Олександр Терен розповів про перший секс після поранення