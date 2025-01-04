Це так мило: з'явилося відео поцілунку Олексадра Терена з переможницею "Холостяка" після постшоу

Григорій Решетник після завершення постшоу "Холостяк. Життя після проєкту" опублікував на своїй сторінці в Instagram миле відео, на якому головний герой шоу Олександр Будько Терен та його обраниця Інна Бєлєнь ніжно поцілувалися.

А перед цим ведучий проєкту запитав в Олександра, чи серцем він обирав переможницю? Замість Терена відповіла Інна: "Серцем-серцем". Вона кумедно підійшла до коханого і вони злилися у поцілунку.

"Любов варта всього. Згодні?" – підписав відео Григорій.

Нагадаємо, Олександ Терен та Інна Бєлєнь розповіли у постшоу, як після закінчення знімань розвивалися їхні стосунки.

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