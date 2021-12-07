Це так зворушливо: Жизель Бундхен показала, як врятувала величезну черепаху

Бразильська супермодель Жизель Бундхен сьогодні рідко з'являється на громадських заходах. Але транслює деякі моменти свого життя в Instagram.

Жизель опублікувала зворушливе відео зі своєї прогулянки пляжем і показала підписникам, як допомогла величезній черепасі, що заплуталася в рибальських сітках, вибратися з пастки.

"Життя — це серія можливостей, які з'являються щодня, і ми вибираємо, що з ними робити. Рано вранці я гуляла пляжем, і Онікс почав гавкати на купу океанського сміття, змитого під час припливу. Коли я підійшла ближче, я побачила цю красиву черепаху, перевернуту догори ногами, з виразом безнадійності та втоми в її очах, її тіло було скручене та заплутане в рибальській сіті.

Жизель Бундхен / Associated Press

Я негайно почала звільняти її з сітки, яка її душила, але навіть після того, як ми розв'язали її, вона надто втомилася, щоб повернутися до океану. І тоді я просто підняла її і віднесла до води (дивно, як адреналін може зробити вас сильнішими!) Я відчула полегшення і така щаслива була побачити, як вона вільно спливає, вдячна за те, що я була там і змогла допомогти”, — написала у підписі до відео Жизель.

Вона продовжила допис про те, що є багато інших тварин, які, на жаль, помирають у таких сітках. "Сьогодні мені нагадали, що ми повинні більше усвідомлювати свій спосіб життя, і допомагати захищати всіх тварин – це наш вибір. Я молюся, щоб ми всі змогли встати та згадати, що можливість змінитись починається з однієї дії", – підсумувала Бундхен.

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