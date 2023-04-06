"Це те, чим я живу": як молодий артист YAKTAK завоював серця мільйонів і поселився в українських чартах

Його простота і щирість підкорили серця мільйонів слухачів. Молодий артист YAKTAK увірвався в тренди YouTube, а його пісня "Погляд" вже не перший тиждень посідає 1 місце у "Топ пісень України" в Apple Music. Тож ми вирішили ближче познайомитись із молодим виконавцем.

YAKTAK, справжнє ім'я - Ярослав Карпук - юний український співак, який народився у селищі Стара Вижівка, що на Волині. Ярослав займається музикою з чотирьох років. Він переможець численних музичних конкурсів різного рівня.

Хлопець став відомим на всю країну, коли у 2019 році взяв участь у вокальному шоу "Голос. Діти" і вийшов до суперфіналу, посівши друге місце. А у 2021-му здобув гран-прі фестивалю "Чорноморські ігри" у Скадовську. З літа 2021 року почав створювати власні пісні, слова і музику до яких пише сам.

Свій сольний музичний проєкт створив у лютому 2022 року, але за цей короткий час встиг випустити 5 дуетних композицій, які станом на сьогодні перевищили 25 мільйонів переглядів. YAKTAK заспівав у дуеті з Jerry Heil, MamaRika, SOBOL, Golubenko.

А сьогодні, 6 квітня, YAKTAK презентував нову роботу спільно зі співачкою KOLA.

"Пісня пронизана атмосферою літа, щасливими моментами і вона занурює кожного у власні літні спогади. Тут тепло, солодко, весело і тут немає турбот. І я сподіваюсь ця пісня саундтреком літа", - поділився Ярослав.

Ми запитали у співака, чи очікував він раптової хвилі популярності.

"Я до цього дуже довго йшов і йду далі. Музика це те, чим я живу. Моя творчість - це все трушно, я такий і є”, - поділився він.

Хлопець переконаний, що потрібно мріяти і вірити у те, що робиш, адже завдяки мрії і праці можливе все.

"Ще 2 роки тому я писав свої пісні і ніхто про них не знав, а сьогодні їх співають мільйони. Вірте в себе і все обов'язково буде, головне не зупинятись і йти тільки вперед", - підсумував артист.

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