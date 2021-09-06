Це відверто: бельгійська акторка блиснула оголеними грудьми на доріжці у Венеції

Це відверто: бельгійська акторка блиснула оголеними грудьми на доріжці у Венеції

Іноді зірки одягають занадто відверте вбрання для того, щоб привернути увагу публіки.

Бельгійська акторка Саломе Девальс вийшла на доріжку в абсолютно прозорій сукні і мала такий невимушений вигляд, ніби й не показала всім присутнім свої практично оголені груди з накладками на сосках. Дівчина помітно виділялася в такому образі серед інших акторів.

Саломе Девальс / Getty Images

Саломе представляла фільм "Втрачені ілюзії" за мотивами однойменного роману Оноре де Бальзака. А на доріжку вийшла в оливковій сукні з прозорим верхом, яка була розшитиа квітковими візерунками і спідницею з торочками.

Саломе Девальс / Getty Images

З прикрас дівчина віддала перевагу сережкам і каблучці з великим каменем на пальці, волосся зібрала в низький пучок і зробила макіяж з акцентом на очі.

Саломе Девальс / Getty Images

До слова, американська акторка Кейт Гадсон на прем'єру фільму "Мона Ліза і кривава луна" також прийшла в прозорій сукні. Але її вбрання від Valentino все ж було не настільки відвертим.

Кейт Гадсон / Associated Press

Читайте також: Всі новини про Венеційський кінофестиваль

78-й Венеційський кінофестиваль. Зіркові гості (42 фото)

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання