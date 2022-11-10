Це відверто: Дженніфер Еністон знялася у пікантному фотосеті та вперше розповіла, чому не народила дитину

Грудневий номер глянцю шанувальників Дженніфер Еністон здивував та потішив одночасно. В Instagram видання було опубліковано кадри з Дженніфер, які потрапили на обкладинку та у фотосесію, а також коротко висвітлено деякі теми, на які акторка поговорила у новому інтерв'ю.

Зокрема, вперше відверто заговорила на тему материнства.

"Всі ці роки, роки і роки спекуляцій... Це було справді важко. Я намагалася завагітніти, проходила ЕКО, пила китайські чаї, що завгодно. Я кидала все на це. Я б все віддала, якби хтось сказав мені: "Заморозь свої яйцеклітини". Зроби собі ласку". Ви просто не думаєте про це. Тож я тут сьогодні. Корабель відплив", - сказала акторка.

Дженніфер також розповіла про те, що її серце, незважаючи на два шлюби та розлучення (з Бредом Піттом та Джастіном Теру) однаково відкрите для кохання, романтики та стосунків. А коли її запитали, чи вийде вона колись знову заміж, вона відповіла: "Ніколи не кажи ніколи, але мене це не цікавить. Я б хотіла стосунків. Хто знає? Бувають моменти, коли мені хочеться просто стиснутись клубочком і сказати:" Мені потрібна підтримка". Було б чудово повернутися додому, впасти в чиїсь обійми і сказати: "Це був важкий день", - каже Еністон.

Акторка десять років знімалася в популярному ситкомі "Друзі" від 1994 до 2004, який зробив з неї зірку, і зізналася, що була надто зосереджена на своїй кар'єрі, щоб думати про те, що її майбутнє "я" може одного разу захотіти стати розсудливим і завести дітей.

"Я просто дбала про свою кар'єру. І не дай Боже, щоб жінка досягла успіху і не народила дитину", — сказала вона. "І причина, через яку мій чоловік пішов від мене, чому ми розлучилися і розірвали наш шлюб, полягала в тому, що я не народила йому дитину. Так казали. Але це була абсолютна брехня. На цей момент мені нема чого приховувати", — прокоментувала акторка розрив зі своїм першим чоловіком Бредом Піттом, пише Daily Mail.

У відвертій бесіді з Allure акторка запевнила, що змирилася з тим, що в неї не буде дітей, зазначивши, що насправді вона відчуває деяке "полегшення" від того, що ця тема її більше не обтяжує, як раніше. Справді, з віком прийшло знову набуте почуття впевненості в собі — і акторка сказала, що її більше не хвилює, що люди думають чи говорять про неї, багато в чому завдяки боротьбі, з якою вона зіткнулася у свої 30-40 років.

"Я б сказала, що у свої 30-40 років я пережила справді важкий час, і якби не це, я б ніколи не стала тією, ким мала бути", — пояснила вона. - "Ось чому я така вдячна за всі ці речі, які відбувалися зі мною. Інакше я б застрягла в ролі цієї людини, яка була такою наляканою, такою нервовою, такою невпевненою в тому, хто вона така. А тепер мені однаково" .

Дженніфер також натякнула, що одного разу вона може написати книжку про свою тривалу боротьбу з безпліддям — те, що вона вирішила приховувати від світу протягом багатьох років через необхідність "захистити" себе та свою історію.

"Якось я збираюся написати книжку. Я перестану говорити: "Я не вмію писати", — зазначила зірка.

Впевнені, шанувальники акторки із величезним задоволенням прочитають її історію. А поки що пропонуємо розглянути її дуже і дуже відверту фотосесію, в якій зірка постала в пікантних образах і з нарощеним довгим волоссям. Незвично бачити її такою, правда?

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