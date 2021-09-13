Це відверто: Меган Фокс в "голій" сукні і з коханим сяяла на червоній доріжці

Це відверто: Меган Фокс в "голій" сукні і з коханим сяяла на червоній доріжці

Меган Фокс і її коханий Колсон Бейкер відвідали церемонію вручення нагород MTV Video Music Awards в Barclays Center в Нью-Йорку.

35-річна акторка справила фурор на червоній доріжці, з'явившись на ній в абсолютно прозорій сукні від Mugler. Вбрання було повністю усипане стразами, на тонких бретельках і довжини міді. Хоча яка різниця, якої довжини була сукня, коли фактично її практично не було.

Меган Фокс і Колсон Бейкер / Associated Press

Меган одягла стринги і підібрала пісочно-золотисті босоніжки на високих підборах, зробила нюдовий макіяж, манікюр такого ж кольору і укладання з мокрим ефектом. Прикраси акторка вирішила не одягати, її образ і так був занадто відвертим і привабливим.

Меган Фокс і Колсон Бейкер / Associated Press

Меган Фокс / Associated Press

Її бойфренд Колсон був одягнений в червоний блискучий костюм і лаковані чорні туфлі. На його пальцях був чорно-білий манікюр, у вухах — сережки, а на обличчі були приклеєні перлинні камені. Музикант обіймав свою дівчину пікантно за талію, стоячи позаду неї, коли вони разом позували на червоній доріжці.

Меган Фокс і Колсон Бейкер / Associated Press

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