Це витвір мистецтва: зірка "Бріджертонів" Нікола Коглан одягла золотий корсет із серцем

37-річна акторка Нікола Коглан стане зіркою третього сезону популярного серіалу стримінгового сервісу Netflix "Бріджертони". Під час заходу присвяченого серіалу вона вийшла до фотографів у ефектному та справді оригінальному скульптурному корсеті – речі, яка є найгарячішим модним трендом.

Вбрання Ніколи було від бренду MISHO і являло собою чорну сукню-футляр, поверх якої одягався золотий аксесуар, що складається з двох частин — корсета та баски.

Доповнила вона своє вбрання золотою прикрасою на шиї, а також туфлями на високих платформах.

Золотий корсет з баскою є єдиним у своєму роді, і спереду на його грудях вибито велике анатомічне серце. Такий елемент декору обраний не випадково, оскільки є даниною поваги до історії кохання Пенелопи, героїні Ніколи, та її подорожі, повної любові та горя, у майбутньому третьому сезоні серіалу "Бріджертони".

Також за заявою бренду золотий корсет покритий 24-каратним золотом.

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