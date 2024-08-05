Це вперше: Раян Гослінг та Єва Мендес відвідали Олімпіаду з маленькою донькою

Олімпійські ігри в Парижі стали цього року не лише місцем, де завойовують медалі, а й майданчиком, де зірки можуть продемонструвати нові вбрання та колаборації з брендами. Також багато знаменитостей прилетіли до столиці кохання і моди зі своїми сім'ями, як, наприклад, актори Раян Гослінг та Єва Мендес. Пара відвідала змагання з гімнастики та на трибунах з'явилася вперше в компанії доньки.

Раян Гослінг та Єва Мендес / Фото: Getty Images

Раян був у футболці та картатій сорочці, також він одягнув зелену кепку з емблемою Олімпійських ігор. Єва була в темній сукні, капелюсі та окулярах.

Пара у стосунках від вересня 2011 року – часів знімань у фільмі "Місце під соснами", в якому вони разом зіграли. У них є дві доньки, Есмеральда та Амада: одна народилася 2014 року, а друга – 2016-го. 2022 року Раян, за чутками, таємно одружився з Євою.

Раян Гослінг та Єва Мендес / Фото: Associated Press

Раян Гослінг та Єва Мендес / Фото: Associated Press

Раян Гослінг та Єва Мендес / Фото: Associated Press

Також із сім'єю Олімпіаду цього року відвідала Ніколь Кідман. Оскароносну зірку помітили на трибунах із чоловіком та доньками-красунями.

Ніколь Кідман та її родина / Фото: Getty Images

Ніколь Кідман та її родина / Фото: Getty Images

Читайте також: