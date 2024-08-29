Це вже було: Дженна Ортега повторила образ іншої відомої акторки на Венеційському кінофестивалі

Раніше в подібній сукні з'являлася інша зірка.

21-річна акторка Дженна Ортега дебютувала на червоній доріжці 81-го Венеційського кінофестивалю, який традиційно стартував на острові Лідо.

Вона прибула до Італії, щоб відвідати прем'єру фільму "Бітлджюс Бітлджюс" Тіма Бертона, оскільки зіграла в ньому з Вайноною Райдер та Монікою Беллуччі.

Для заходу Дженна обрала яскраво-червоне вбрання від Модного дому Dior на тонких бретельках.

Дженна Ортега / Фото: Associated Press

Декольте сукні було виконане у формі серця з рюшами, а ось спідниця була довгою, багатошаровою і трохи прозорою, через що з-під неї було помітно труси-шорти. Спина у сукні була повністю відкрита.

Дженна Ортега / Фото: Associated Press

Образ акторка доповнила туфлями від Jimmy Choo та прикрасами від Dior.

Дженна Ортега / Фото: Associated Press

Її поява викликала захоплення, проте вона не перша знаменитість, яка обирає подібну сукню для кінофестивалю. 2021 року британська акторка Розамунд Пайк продемонструвала подібну сукню, але на Каннському кінофестивалі.

Розамунд Пайк / Фото: Associated Press

Її вбрання було теж від Dior і з декольте-серцем, але дизайн трохи відрізнявся.

Розамунд Пайк / Фото: Associated Press

Розамунд Пайк / Фото: Associated Press

Після тієї появи акторки на публіці модель сукні стала буквально вірусною, завоювавши статус найпопулярнішого вбрання року.

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