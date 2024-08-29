Це вже було: Дженна Ортега повторила образ іншої відомої акторки на Венеційському кінофестивалі

Раніше в подібній сукні з'являлася інша зірка.
21-річна акторка Дженна Ортега дебютувала на червоній доріжці 81-го Венеційського кінофестивалю, який традиційно стартував на острові Лідо.
Вона прибула до Італії, щоб відвідати прем'єру фільму "Бітлджюс Бітлджюс" Тіма Бертона, оскільки зіграла в ньому з Вайноною Райдер та Монікою Беллуччі.
Для заходу Дженна обрала яскраво-червоне вбрання від Модного дому Dior на тонких бретельках.
Декольте сукні було виконане у формі серця з рюшами, а ось спідниця була довгою, багатошаровою і трохи прозорою, через що з-під неї було помітно труси-шорти. Спина у сукні була повністю відкрита.
Образ акторка доповнила туфлями від Jimmy Choo та прикрасами від Dior.
Її поява викликала захоплення, проте вона не перша знаменитість, яка обирає подібну сукню для кінофестивалю. 2021 року британська акторка Розамунд Пайк продемонструвала подібну сукню, але на Каннському кінофестивалі.
Її вбрання було теж від Dior і з декольте-серцем, але дизайн трохи відрізнявся.
Після тієї появи акторки на публіці модель сукні стала буквально вірусною, завоювавши статус найпопулярнішого вбрання року.
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