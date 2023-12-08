Це захват: дочка Меріл Стріп з'явилася на червоній доріжці у розкішній сукні від українського бренду

Все більше зірок віддають перевагу українським дизайнерам та брендам.

Дочка американської акторки Меріл Стріп та скульптора Дона Гаммера, Мемі Гаммер, відвідала благодійний захід Academy Museum Gala, який відбувся в Лос-Анджелесі.

На червону доріжку 40-річна акторка вийшла у чорній довгій приталеній сукні від українського бренду BEVZA. Вбрання є частиною колекції весна-літо 2024 року.

Шовкова сукня мала тонкі бретельки, квадратне декольте і оголену спину. Головною прикрасою цього лаконічного та елегантного вбрання стали невеликі вирізи у зоні грудей. Образ Мемі доповнила "мокрою" зачіскою, гламурним клатчем, великими сережками та яскраво-червоною помадою.

Мемі Гаммер / Фото: Getty Images

Нагадаємо, що сама Світлана Бевза також сяяла цього року на червоній доріжці. Навесні дизайнерка відвідала Бал інституту костюма Met Gala, який відбувся у Нью-Йорку. На сходах Метрополітен-музею вона позувала у чорній довгій сукні, яку доповнювала біла накидка у вигляді крил ангела.

Світлана Бевза / Фото: Getty Images

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