Це захват: Голлі Беррі повторила свій легендарний образ із "Оскара"

Вбрання так само ідеально сидить на її розкішній фігурі, як і багато років тому.

Виявляється акторка Голлі Беррі ще зберігає свою легендарну бордову сукню, в якій у 2002 році отримала свій перший "Оскар". Через 22 роки вона повторно одягла це вбрання на захід Модного дому Elie Saab під назвою The 1001 Seasons of ELIE SAAB.

"У житті бувають моменти, які просто трапляються і змінюють наше життя назавжди! Для мене одним з таких моментів було здобуття премії "Оскар" у моїй сукні від Elie Saab! Дякую, містере Саабе, за те, що ви стали частиною гобелену мого життя, адже ми нерозривно пов'язані ось уже 22 роки! Для мене було честю вшановувати вас і ваші 1001 сезон. Бажаю вам ще багато чудових років радості, творчості та гламуру!", - написала акторка у своєму пості.

У відео Голлі продефілювала подіумом у цій легендарній сукні, яка багато років тому була першим вбранням, створеним Саабом для червоної доріжки "Оскара".

"Голлі Беррі зробила ім'я Elie Saab популярнішим... їй вдалося вивести ім'я Elie Saab на міжнародний ринок. [Вона] причина, через яку мій бренд злетів", - сказав якось модельєр.

Голлі Беррі 2002 року / Фото: Associated Press

Нагадаємо, що Беррі здобула тоді "Оскар" за роль у фільмі "Бал монстрів" і стала першою темношкірою жінкою в історії церемонії, удостоєною цієї нагороди за виконання головної ролі у фільмі.

Голлі Беррі 2002 року / Фото: Associated Press

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