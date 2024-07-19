Це захват: кепі Руслана Багінського з'явиться у серіалі "Емілі в Парижі"

Український бренд у цьому шоу з'являється вже не вперше.
Серіал "Емілі в Парижі" підкорив серця багатьох глядачів своєю наївністю, гарними акторами та вбраннями, тому шоу продовжили на четвертий сезон, який виходить зовсім скоро. Шоу цього разу Netflix вирішили поділити на дві частини і першу глядачі побачать на стримінгу 15 серпня, а другу – 12 вересня.
Однак цього разу серіал потішить українців також тим, що в ньому знову з'явиться український бренд – одна з головних акторок Ешлі Парк в одному з епізодів одягне стильний кепі від дизайнера Руслана Багінського.
Знімком із серіалу, де Ешлі у цьому головному уборі, дизайнер поділився на своїй сторінці у Instagram.
Раніше акторка вже з'являлася в українському бренді цього серіалу. У третьому сезоні героїня акторки одягла гарну шовкову сукню від Overthesea. Вона була виконана у насиченому відтінку, мала виріз на животі та тонкі бретельки.
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