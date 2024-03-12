Це захват: кохана мільярдера Безоса вийшла на червону доріжку у сукні від українки

Сукня мала розкішний вигляд на цьому гламурному заході та у поєднанні з діамантами.

Коли наречена американського мільярдера Джеффа Безоса - 54-річна Лорен Санчес - вийшла на червону доріжку Vanity Fair — змусила публіку затамувати подих, оскільки на ній було напівпрозоре розкішне вбрання.

Лорен Санчес та Джефф Безос / Фото: Associated Press

Сукня телеведучої була червоного відтінку, а її автором є бренд Lever Couture, заснований українкою Леся Верлінг'єрі, яка живе та працює у Лос-Анджелесі.

Вбрання Лорен мало дуже глибоке декольте, що підкреслювало груди, об'ємні рукави та напівпрозору спідницю зі шлейфом. Сукня, як і більшість виробів Lever Couture, виготовлена з особливої сітки, яка тримає форму.

Лорен Санчес та Джефф Безос / Фото: Associated Press

Образ Санчес доповнила діамантами, бежевими туфлями-човниками, ніжним макіяжем та укладанням. На захід вона прийшла, звичайно ж з Безосом, який віддав перевагу чорному смокінгу, білій сорочці та краватці-метелику. Лацкан його вбрання прикрашала діамантова брошка.

Лорен Санчес та Джефф Безос / Фото: Associated Press

Нагадаємо, що у стосунках Лорен та Джефф від 2018 року. Публічним їхній роман став у лютому 2019 року. Після публічного зінання Джефф розлучився з дружиною — письменницею Макензі Таттл, з якою пробув в офіційному шлюбі 26 років. Лорен розлучилася з чоловіком Патріком Вайтселлом, з яким пробула в шлюбі 13 років. Заручилася вона з Безосом 22 травня 2023 року.

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