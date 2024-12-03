Це захват: Мона Патель з'явилася на Fashion Awards у вінтажному вбранні з метеликами

Це було одночасно гламурне та романтичне вбрання, від якого неможливо було відірвати очей.

Мона Патель — підприємниця та філантропка індійського походження з Флориди зарекомендувала себе у вищому суспільстві як ікону моди. Жінка відвідує всілякі світські заходи, демонструючи розкішні та гламурні вбрання від найвідоміших та найрозкішніших брендів.

Цього разу на церемонію Fashion Awards, яка проводилася в Лондоні, Мона одягла розкішну срібну вінтажну сукню від бренду Christian Lacroix, створену для кутюрної колекції. Вбрання мало корсетний верх і приталену довгу спідницю.

Корсет жінки був повністю прикрашений кристалами, камінням та стразами. Також на ньому можна було побачити прикраси у вигляді метеликів та торочки з намистинами. Декольте вбрання було глибоким і фігурним. Образ Мона також доповнила сережки з діамантами у вигляді метеликів, гламурним макіяжем та лаконічною зачіскою.

Мона Патель / Фото: Associated Press

Нагадаємо, що Мона цього року дебютувала на Met Gala. За її образ на заході відповідав стиліст Лоу Роуч, а вбрання було від Iris Van Herpen, виконане на індивідуальне замовлення. Її кінетична сукня тоді стала найбільш обговорюваною, адже була справжнім витвором мистецтва.

Мона Патель / Фото: Associated Press

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