Це захват: Сара Джессіка Паркер з'явиться у сиквелі "Сексу і міста" у легендарній весільній сукні

Костюмери вирішили вбрати героїню в один з її найзнаменитіших образів.

Упродовж кількох тижнів у Нью-Йорку активно знімають продовження серіалу 90-х "Секс і місто". Знімання відбуваються частково в декораціях студії, а частково в центрі міста, тому побачити Сару Джесіку Паркер на вулиці перехожим не особливо складно.

Учора, під час роботи над черговим епізодом, героїню серіалу зазнімкували фотографи в легендарному образі — весільній сукні від бренду британської дизайнерки Вів'єн Вествуд (Vivienne Westwood).

Вперше ця сукня з'явилася у першому повнометражному фільмі "Секс і місто", що вийшов 2008 року.

Сара Джессіка Паркер у ролі Керрі Бредшоу, 2008 рік / Фото: Getty Images

На той час сукня-хмара була новинкою та представлена в колекції осінь-зима 2007-2008 на Тижні моди в Парижі. Потім вбрання трохи вдосконалили спеціально для Сари Джессіки. Воно складалося зі скульптурного корсета, що підкреслює тонку талію акторки, багатошарової "зефірної" спідниці, від якої перехоплювало подих, та відкритого декольте. Сукня була виконана з матеріалу двох різних кольорів: верх корсету був зроблений із шовкового атласу слонової кістки із золотою підкладкою, а спідниця – із шовкової тафти білого кольору.

Родзинкою весільного вбрання Керрі стала бірюзово-синя прикраса у волоссі, прикріплена біля фати. Але мало хто знає, що це не просто пір'я, а справжнісінький і досить рідкісний птах. Автором капелюха є модист Філіп Трейсі.

Сара Джессіка Паркер у ролі Керрі Бредшоу / Фото: Getty Images

Цього разу образ трохи змінили, додавши накидку бірюзового кольору з рукавичками, а з декольте прибрали брошку. Також на Паркер були бірюзові слінгбеки та вуаль зі стразами.

Сара Джессіка Паркер / Фото: Getty Images

Особливо незвичайною та складною була зачіска акторки.

Сара Джессіка Паркер / Фото: Getty Images

Чому Керрі Бредшоу знову одягне це вбрання, наразі залишається таємницею, відповідь до якої ми дізнаємося аж наступного року, після виходу серіалу. Але все ж таки сюжетний поворот трохи дивує – мабуть, у другому сезоні "І просто так…" героїня продовжуватиме тужити за своїм померлим чоловіком.

Сара Джессіка Паркер / Фото: Getty Images

Нагадаємо, що у фільмі Керрі так і не вийшла заміж у цій сукні, адже її наречений Супермен на весілля не прийшов.

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