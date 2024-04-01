Це захват: топ Брітні Спірс, який вона сама зробила, вперше з'явився на публіці за 12 років

Речі співачки на аукціонах – велика рідкість. Тим паче цей топ Брітні зробила практично своїми руками. За річ очікується одержати п'ятизначну суму.

У травні 2012 року Брітні Спірс стала суддею другого сезону американської версії пісенного шоу The X Factor. Вона отримала контракт на 15 мільйонів доларів, ставши таким чином на той момент найоплачуванішим суддею серед подібних вокальних конкурсів за всю історію американського телебачення. Брітні була наставницею в категорії "Підлітки", її підопічна Карлі Роуз Соненклер пройшла у фінал шоу та посіла друге місце.

Брітні Спірс / Фото: Getty Images

На початку 2013 року Спірс офіційно заявила, що не братиме участі у третьому сезоні шоу, але через так багато років, один її образ із цього конкурсу знову на слуху.

Блискучий сріблястий топ співачки у вигляді кольчуги з галтером та драпуванням з'явився у реалітішоу "Кен Голдін: Король колекціонуванн", в якому взяв участь його новий власник — 33-річний Карло Де Сантіс. Він отримав топ від одного із співробітників Спірс, коли працював продюсером.

Топ Брітні Спірс / фото: скриншот із шоу Netflix King of Collectibles: The Goldin Touch

Чоловік багато років зберігав цей топ, а тепер виставив його на аукціон, щоб продати. Топ раніше топ був сукнею, авторкою якоїх є дизайнерка Sheri Bodell. Він кольчужний та має шовкову підкладку. Брітні сама відрізала його, зробивши топ і прошила руками. Так вийшла унікальна річ, що є також частиною попкультури.

Топ Брітні Спірс / фото: скриншот із шоу Netflix King of Collectibles: The Goldin Touch

На The X Factor вона носила топ із чорними джинсами.

Брітні Спірс / Фото: Getty Images

Брітні Спірс / Фото: Getty Images

Представники аукціонного дому оцінили топ у 20-25 тисяч доларів. Після перевірки експерти підтвердили його справжність.

Топ Брітні Спірс / фото: скриншот із шоу Netflix King of Collectibles: The Goldin Touch

Карло Де Сантіс погодився виставити топ на продаж.

Топ Брітні Спірс / фото: скриншот із шоу Netflix King of Collectibles: The Goldin Touch

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