Це захват: відома письменниця одягла 60-річну сукню своєї бабусі до опери

Вбрання мало на ній приголомшливий вигляд і ідеально сиділо по фігурі.
Американська письменниця, мандрівниця та інфлюенсерка Анна Клоотс живе у Парижі, звідки записує естетичні відео, ділиться своїми пригодами та відвідує гарні місця. Однією з локацій, до якої Анна вирішила сходити, була Паризька опера Гарньє.
Це розкішне місце вимагало особливого вбрання, тому Клоотс вирішила одягти вінтажну сукню — вбрання своєї бабусі, якому вже 60 років. Сукня-футляр була ніжно-блакитного відтінку, прикрашена квітковою вишивкою та бісером, у неї були короткі рукави та тонкий пояс, що прикрашав талію.
Доповнила Анна образ білими туфлями та ще кількома особливими аксесуарами.
"Я поєднала її із намистом іншої бабусі та сумочкою, яку подарувала мені мама, тож у якомусь сенсі вони всі були зі мною", — написала Анна.
Згідно з підписом в її Instagram, цю сукню бабуся Анни одягала 1964 року на весілля своєї дочки — тітки Анни — у Клівленді, що в США. Всі ці роки сукню зберігала мати жінки.
Також своє вінтажне вбрання нещодавно дістала з шафи 61-річна Ванесса Вільямс, адже одягла сукню, якій 26 років від бренду Carmen Marc Valvo на тонких бретельках та декольте.
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