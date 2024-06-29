Це захват: відома письменниця одягла 60-річну сукню своєї бабусі до опери

Вбрання мало на ній приголомшливий вигляд і ідеально сиділо по фігурі.

Американська письменниця, мандрівниця та інфлюенсерка Анна Клоотс живе у Парижі, звідки записує естетичні відео, ділиться своїми пригодами та відвідує гарні місця. Однією з локацій, до якої Анна вирішила сходити, була Паризька опера Гарньє.

Анна Клоотс / фото: скриншот із instagram.com/annakloots

Це розкішне місце вимагало особливого вбрання, тому Клоотс вирішила одягти вінтажну сукню — вбрання своєї бабусі, якому вже 60 років. Сукня-футляр була ніжно-блакитного відтінку, прикрашена квітковою вишивкою та бісером, у неї були короткі рукави та тонкий пояс, що прикрашав талію.

Доповнила Анна образ білими туфлями та ще кількома особливими аксесуарами.

Анна Клоотс / фото: скриншот із instagram.com/annakloots

"Я поєднала її із намистом іншої бабусі та сумочкою, яку подарувала мені мама, тож у якомусь сенсі вони всі були зі мною", — написала Анна.

Анна Клоотс / фото: скриншот із instagram.com/annakloots

Бабуся Анни Клоотс / фото: скриншот із instagram.com/annakloots

Згідно з підписом в її Instagram, цю сукню бабуся Анни одягала 1964 року на весілля своєї дочки — тітки Анни — у Клівленді, що в США. Всі ці роки сукню зберігала мати жінки.

Також своє вінтажне вбрання нещодавно дістала з шафи 61-річна Ванесса Вільямс, адже одягла сукню, якій 26 років від бренду Carmen Marc Valvo на тонких бретельках та декольте.

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