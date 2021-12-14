Це занадто мило: Ілон Маск взяв сина на інтерв'ю

Це занадто мило: Ілон Маск взяв сина на інтерв'ю

Малюкові лише рік, а він уже улюбленець публіки і часто з'являється з батьком у кадрі.

Знаменитий бізнесмен та генеральний директор компанії SpaceX Ілон Маск з'явився 13 грудня на сцені, оскільки став за версією журналу TIME "Людиною року". Головний редактор видання Едвард Фельсенталь запросив Маска на інтерв'ю, де вони обговорювали SpaceX, його цілі та ризики.

Але увагу багатьох під час цього інтерв'ю привернули не відповіді на запитання журналіста, а син X Æ A-12, якого він взяв на цей захід. Малюк смирно сидів на руках у батька, поки той вів розмову.

Ілон Маск із сином / Getty Images

Ілон Маск із сином махає бабусі Мей Маск, яка теж була у залі / Getty Images

Останнім часом X Æ A-12 часто з'являється в кадрі. Наприклад, нещодавно малюк узяв участь у робочій нараді з експертами Національної академії наук, інженерії та медицини разом із батьком. Хлопчикові дуже сподобалося працювати з татом, і він кілька разів привітався з учасниками відеодзвінка.

Нагадаємо також, що це шоста дитина Ілона Маска, її народила співачка Граймс 4 травня 2020 року, з якою бізнесмен тоді був у стосунках. Ім'я дитини X Æ A-12 вимовляється як "Екс Еш Ей Твелв".

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