Це збіг: костюмери "Бріджертонів" зізналися, що не залишали підказок глядачам у вбраннях

Серіал "Бріджертони" став шалено популярним проєктом Netflix, оскільки глядачів приваблювали не лише романтичні історії кохання, які розповідаються в цьому шоу, а й чарівна картинка, у якій одне з ключових місць зайняли костюми.

Однак після виходу третього сезону, багато шанувальників почали гадати, кому ж із сімейства Бріджертонів буде присвячений наступний - четвертий. Через сукню Елоїзи Бріджертон, яку грає Клаудія Джессі, багато хто подумав, що наступна любовна історія буде присвячена саме їй.

Як повідомляється на Reddit, фанати вважають, що сукня містить "пасхалки", що розповідають про історію кохання Елоїзи з книжки "Серу Філіппу, з любов'ю". Кожна книжка письменниці Джулії Квін присвячена історії кохання одному з дітей великого сімейства. Загалом авторка випустила вісім книжок цієї серії. Згідно з п'ятим романом Елоїза (обережно! далі буде спойлер) закохується у вдівця Марини Томпсон сера Філіпа Кейна.

В одному з епізодів третього сезону, а також рекламних роликах та фотографіях, Елоїза з'являється у ніжній сукні світло-зеленого відтінку, який є улюбленим кольором Філіпа. Також вбрання прикрашене квітковими деталями, схожими на герань, яку він посилає Елоїзе у книжці.

Хоча офіційно не оголошено, хто буде головним героєм 4-го сезону, дизайнери костюмів Джон Глейзер, Джордж Сейєр та Дугі Хоукс спростували теорію про підказку в інтерв'ю виданню People, зазначивши, що цей дизайн сукні був просто збігом.

"Люди говорили: "О, це та сама квітка з книжки"", - згадує Глейзер, додаючи, що вони "були здивовані" цією теорією і "поняття не мали" про такий зв'язок.

"Ми це приймемо, але наміру не було", - додає Сеєр.

"Ось про що люди забувають. Деякі речі просто робляться за своєю суттю", - продовжує Глейзер. "Це вже після того, як люди це аналізують, я іноді думаю: "Я гадки не мав, що ми це зробили". Це просто було". "Приємно думати, що ми такі розумні. Але це не так", - жартує Глейзер.

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