Це здивувало багатьох: навіщо Бруклін Бекхем взяв прізвище дружини після весілля

Зазвичай у день весілля саме наречена бере прізвище чоловіка, але у сім'ї Бекхем-Пельтц все інакше.

Бруклін Бекхем і Нікола Пельтц одружилися 9 квітня 2022 року в Палм-Біч, штат Флорида і після майже дворічних заручин. Пара заручилася в липні 2020 року після того, як у січні того ж року оприлюднила свої стосунки. Спочатку вони планували одружитися 2021 року, але відклали урочистість через пандемію COVID-19.

Обмінявшись клятвами з Ніколою Пельтц Бруклін не тільки одягнув обручку на палець, але й взяв прізвище дружини і тепер оновив свій аккаунт в Instagram, включивши до нього прізвище Пельтц (тепер його обліковий запис називається brooklynpeltzbeckham).

Нікола також взяла подвійне прізвище після весілля та стала Нікола Пельтц-Бекхем. Втім, мама нареченого Вікторія Бекхем, яка ділилася ексклюзивними фотографіями з весілля сина, вітаючи молодят написала у себе в Instagram: "Містер і місіс Бекхеми". Шанувальники подумали, що так Вікторія висловила свою думку щодо того, що її син вирішив взяти прізвище дружини. Сама Вікторія з перших днів після весілля з Девідом носить його прізвище — Бекхем і, безсумнівно, дуже цим пишається.

Джерело наближене до пари каже, що Бруклін по вуха закоханий у Ніколу і тому вирішив довести їй своє кохання і відданість таким чином, взявши її прізвище. Погодьтеся явище, коли чоловік бере прізвище дружини у традиційному суспільстві досить рідкісне, але, можливо, у найближчі 10-20 років у цьому питанні буде більше гнучкості.

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