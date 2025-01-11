Це ж вже було: сукня Зендаї була ідентичною вбранню Кайлі Дженнер, за яке ту критикували

Ці вбрання були створені абсолютно різними брендами.
Одним із найбільш обговорюваних вбрань "Золотого глобуса" було те, яке носила Зендея. Молода акторка та співачка з'явилася в кастомній золотій сукні від Модного дому Louis Vuitton.
Вбрання було трохи в ретроестетиці, виконане з однотонного шовку, у нього не було бретельок, а також сукня була приталена, чим підкреслювала фігуру молодої акторки. На спині сукні був довгий і пишний шлейф-спідниця, який робив її оригінальнішою.
Образ Зендея доповнила туфлями у колір сукні, короткою зачіскою та розкішними прикрасами від відомого бренду ювелірних виробів Bvlgari.
Однак фасон сукні дівчини має багато схожості з вбранням Кайлі Дженнер, який та носила навесні 2024 року на Met Gala. Вбрання було від бренду Oscar de la Renta, але шанувальники тоді були розчаровані її вибором. Річ у тому, що сукня Кайлі нагадувала весільну і здавалася надто простою для такого заходу.
А ви бачите схожість у фасонах сукні? Залиште свою думку нижче, проголосувавши.
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