Це ж вже було: сукня Зендаї була ідентичною вбранню Кайлі Дженнер, за яке ту критикували

Одним із найбільш обговорюваних вбрань "Золотого глобуса" було те, яке носила Зендея. Молода акторка та співачка з'явилася в кастомній золотій сукні від Модного дому Louis Vuitton.

Зендея / Фото: Associated Press

Вбрання було трохи в ретроестетиці, виконане з однотонного шовку, у нього не було бретельок, а також сукня була приталена, чим підкреслювала фігуру молодої акторки. На спині сукні був довгий і пишний шлейф-спідниця, який робив її оригінальнішою.

Образ Зендея доповнила туфлями у колір сукні, короткою зачіскою та розкішними прикрасами від відомого бренду ювелірних виробів Bvlgari.

Зендея / Фото: Associated Press

Однак фасон сукні дівчини має багато схожості з вбранням Кайлі Дженнер, який та носила навесні 2024 року на Met Gala. Вбрання було від бренду Oscar de la Renta, але шанувальники тоді були розчаровані її вибором. Річ у тому, що сукня Кайлі нагадувала весільну і здавалася надто простою для такого заходу.

Кайлі Дженнер / Фото: Associated Press

Кайлі Дженнер / Фото: Associated Press

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