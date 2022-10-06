Це жахливо: Сару Джесіку Паркер сфотографували на зніманнях другого сезону "І просто так..." у дивному луку

Образи героїні цього серіалу ніколи не були звичайними, але цього разу вона зуміла здивувати.

5 жовтня у Нью-Йорку стартували знімання спінофу "Сексу і міста" — мінісеріалу "І просто так…". Минулого року це шоу наробило галасу через постійні скандали, але все ж таки було прийнято рішення продовжити його на ще один сезон, в якому нібито головна героїня має здобути щастя після смерті чоловіка.

Перед стартом знімань на вулицях міста, Сара Джессіка запостила фрагмент свого образу у Instagram.

На фото було видно лише ноги акторки у високих босоніжках від Dior, які раніше вже не раз з'являлися в серіалі, також на нозі у неї була маленька сумка від Fendi, а ось на підлозі поруч стояв пластмасовий голуб, який є клатчем створеним брендом JW Anderson.

Вартість такого клатчу не маленька і згідно сайту бренду становить 890 доларів (це близько 32 896 гривень).

Сумка-голуб від JW Anderson

Того ж дня з'явилися і перші кадри зі знімального майданчика. На фото Сара Джесіка була зі своєю колегою акторкою Крістін Девіс, яка в серіалі виконує роль Шарлотти. Тому можна розглянути перший образ Паркер для серіалу — це, ймовірно, вінтажний комбінезон сірого кольору, який вона одягла без футболки. Нижню штанину, як бачимо, костюмери їй підшили, щоб добре було видно сумку від Fendi. Доповнили образ намисто, сережки-гвоздики та легкий макіяж.

Сара Джессіка Паркер і Крістін Девіс / Фото: Getty Images

Сумка-голуб від JW Anderson / Фото: Getty Images

Образ акторки мав дивний вигляд і зовсім відрізнявся від звичного образу Кері, який полюбили фанати франшизи. В оригінальному серіалі героїня ніколи б не вийшла у світ з сумкою-голубом, але "І просто так..." ймовірно знову буде робити з неї нью-йоркського фрика.

Сара Джессіка Паркер / Фото: Getty Images

Що ж до Крістін, то її лук був в стилі Шарлотти: спідниця-олівець, блуза в принт з рожевим бантом. Доповнювали цей образ туфлі-човники та брендова сумка від Valextra. Традиційно, з прикрас на героїні були діаманти. Однак був цей образ нудним і старомодним.

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