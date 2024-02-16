Це зворушливо: бабуся Флоренс П'ю відвідала прем'єру "Дюни", щоб підтримати онучку

Акторка Флоренс П'ю відвідала прем'єру "Дюна: Друга частина" в елегантній вечірній сукні зі шлейфом від бренду Valentino, створеному П'єрпаоло Піччолі. Шоколадна сукня з каптуром і декольте Флоренс мала приголомшливий вигляд, але все ж таки більше здивувала в її появі інше — на червону доріжку до 28-річної акторки вийшла її бабуся.

Флоренс П'ю та її бабуся / Фото: Associated Press

Жінка, яку Флоренс називає Ґранзо Пет, позувала для фотографів, обіймаючи онуку.

Бабуся з'явилася перед камерами у білому костюмі та оригінальному пальті з принтом і мала теж дуже стильний вигляд.

Флоренс П'ю та її бабуся / Фото: Associated Press

Раніше вона вже виходила на червону доріжку з онукою — 2022 року Флоренс брала бабусю із собою на Венеційський кінофестиваль.

Флоренс П'ю та її бабуся / Фото: Associated Press

В український прокат "Дюна: Друга частина" вийде 29 лютого.

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