Це зворушливо: Вікторія Бекхем ніжно привітала чоловіка з перемогою його футбольної команди

У шлюбі вони вже 24 роки, виховали чотирьох дітей та є зразковою родиною.
Ще в п'ятницю, 18 серпня, Вікторія та Девід Бекхеми відпочивали в Італії з дітьми, де їх помітили папараці дорогою до ресторану. Тоді відома модельєрка продемонструвала образ у солом'яному капелюсі і з сумкою Hermès на плечі, а її чоловік нову коротку зачіску.
Але вже наступного дня сімейство опинилося в Маямі, оскільки там відбувся матч між футбольними командами "Інтер Маямі" та "Нешвілл". Останнім часом Вікторія не пропускає ігри команди "Інтер Маямі", оскільки наразі співвласником цього клубу є її чоловік.
Команда цього разу перемогла і Вікторія традиційно привітала ніжно чоловіка. Жінка вийшла на поле та обійняла Девіда. На ній були широкі білі штани і чорна майка, а ось на руці красувався золотий годинник.
Особливу увагу привернула сумка, оскільки аутфіт вона доповнила культовим аксесуаром Birkin від бренду Hermès. Сумку вона прикрасила строкатою хусткою.
До речі, обіграла команда Девіда команду іншої зірки — голлівудської акторки Різ Візерспун. Вона стала співвласницею футбольного клубу "Нешвілл" 2022 року.
Деякими кадрами Вікторія поділилась у Instagram.
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