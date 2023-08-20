Це зворушливо: Вікторія Бекхем ніжно привітала чоловіка з перемогою його футбольної команди

У шлюбі вони вже 24 роки, виховали чотирьох дітей та є зразковою родиною.

Ще в п'ятницю, 18 серпня, Вікторія та Девід Бекхеми відпочивали в Італії з дітьми, де їх помітили папараці дорогою до ресторану. Тоді відома модельєрка продемонструвала образ у солом'яному капелюсі і з сумкою Hermès на плечі, а її чоловік нову коротку зачіску.

Але вже наступного дня сімейство опинилося в Маямі, оскільки там відбувся матч між футбольними командами "Інтер Маямі" та "Нешвілл". Останнім часом Вікторія не пропускає ігри команди "Інтер Маямі", оскільки наразі співвласником цього клубу є її чоловік.

Команда цього разу перемогла і Вікторія традиційно привітала ніжно чоловіка. Жінка вийшла на поле та обійняла Девіда. На ній були широкі білі штани і чорна майка, а ось на руці красувався золотий годинник.

Вікторія та Девід Бекхеми / Фото: Getty Images

Особливу увагу привернула сумка, оскільки аутфіт вона доповнила культовим аксесуаром Birkin від бренду Hermès. Сумку вона прикрасила строкатою хусткою.

Вікторія та Девід Бекхеми / Фото: Getty Images

До речі, обіграла команда Девіда команду іншої зірки — голлівудської акторки Різ Візерспун. Вона стала співвласницею футбольного клубу "Нешвілл" 2022 року.

Різ Уізерспун / Фото: Getty Images

Деякими кадрами Вікторія поділилась у Instagram.

Читайте також:

Усмішка Вікторії Бекхем (10 фото)