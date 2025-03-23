"Целюліт – це прекрасно": пишнотіла модель у купальнику приголомшила розміром сідниць

28-річна Грейсі Бон пропагує бодіпозитив і мотивує своїх фоловерів любити і приймати себе такими, якими вони є.

Пишнотіла модель із Панами – Грейсі Бон – опублікувала в Instagram нове відео з відпочинку.

Дівчина гуляє пляжем у білому суцільному купальнику, демонструючи свою тонку талію, широкі стегна і пишні сідниці, розмір яких просто приголомшує.

Бон розпустила волосся, зробила макіяж із нарощеними пишними віями, довгий манікюр із декором і доповнила пляжний лук золотим браслетом.

"Целюліт – це прекрасно", – підписала Грейсі відео.

Грейсі Бон

Нагадаємо, Грейсі Бон у лосинах продемонструвала величезні сідниці і целюліт на них.

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