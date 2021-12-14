Цей день в історії: юний Леонардо Ді Капріо на прем'єрі "Титаніка"

Цей день в історії: юний Леонардо Ді Капріо на прем'єрі "Титаніка"

14 грудня 1997 року став особливим днем для Леонардо Ді Капріо.

Цього дня відбувся допрем'єрний показ фільму Джеймса Кемерона "Титанік" у Китайському театрі Манна у голлівудському районі Лос-Анджелеса.

Леонардо Ді Капріо тоді було 23 роки, для нього цей фільм став путівкою до великого світу кінематографа. Молодий актор з палаючими очима та чарівною усмішкою пройшовся того дня червоною доріжкою, купаючись у променях слави.

Прем'єра фільму у США відбулася 19 грудня 1997 року. Фільм "Титанік" встановив рекорд, ставши найкасовішим фільмом за всю історію кінематографа, зібравши у прокаті у всьому світі понад 1,8 мільярда доларів, і утримував це досягнення протягом 12 років, поки воно не було побите фільмом того ж режисера "Аватар" .

Джеймс Кемерон / Associated Press

1998 року фільм "Титанік" був висунутий на премію "Оскар" у 14 номінаціях, в результаті отримав 11 з них, включаючи нагороду "Найкращий фільм" 1997 року. Фільм став рекордсменом за кількістю нагород "Оскар" поряд з такими фільмами, як "Бен-Гур" (1959) і "Володар кілець: Повернення короля" (2003).

Леонардо Ді Капріо / Associated Press

За "Титанік" Леонардо пророкували "Оскар". Але кіноакадеміки навіть не висунули його ім'я у номінацію. Шанувальники обурювалися, а актор категорично відмовився з'являтися на церемонії. Свій "Оскар" Ді Капріо отримав через 19 років за роль у фільмі "Легенда Г'ю Гласса".

Леонардо Ді Капріо / Associated Press

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