Цей колір їй личить: Олівія Вайлд відвідала захід бренду Chanel

Зірка обрала класичне вбрання від бренду.
У межах кінофестивалю Tribeca відбувся захід, організований брендом Chanel, на якому вшановували жінок-кінематографістів. Гостею цієї зустрічі стала акторка та режисерка Олівія Вайлд, яка прославилася роллю у серіалі "Доктор Гаус".
Для свого виходу вона обрала стильний твідовий костюм персикового відтінку, який включав широкі штани та двобортний жакет із гламурними ґудзиками та оздобленням лелітками на кишенях.
Образ Олівія доповнила сумкою з ремінцем-ланцюжком, яка поєднувалася за кольором із костюмом, одягла білу футболку з принтом, а також взула знамениті туфлі від Chanel із темним мисом.
Волосся вона уклала у легку хвилю і зробила дуже легкий макіяж у нюдовій гамі.
Вбрання цього кольору і стиль дуже личили Олівії, адже найчастіше ми її бачимо дорогою на тренування, а точніше в спортивних вбраннях. Папараці регулярно фотографують зірку в топі та лосинах.
Читайте також:
- Сяйнула білизною: Олівія Вайлд у мереживній сукні прийшла на фешншоу
- У чорній сукні-балахоні: Олівія Вайлд відвідала прем'єру фільму у Лос-Анджелесі
- Сходила на базар: актриса Олівія Вайлд під прицілом фотографів у Лос-Анджелесі