Цей колір їй личить: Олівія Вайлд відвідала захід бренду Chanel

У межах кінофестивалю Tribeca відбувся захід, організований брендом Chanel, на якому вшановували жінок-кінематографістів. Гостею цієї зустрічі стала акторка та режисерка Олівія Вайлд, яка прославилася роллю у серіалі "Доктор Гаус".

Для свого виходу вона обрала стильний твідовий костюм персикового відтінку, який включав широкі штани та двобортний жакет із гламурними ґудзиками та оздобленням лелітками на кишенях.

Образ Олівія доповнила сумкою з ремінцем-ланцюжком, яка поєднувалася за кольором із костюмом, одягла білу футболку з принтом, а також взула знамениті туфлі від Chanel із темним мисом.

Олівія Вайлд / Фото: Associated Press

Волосся вона уклала у легку хвилю і зробила дуже легкий макіяж у нюдовій гамі.

Олівія Вайлд / Фото: Associated Press

Вбрання цього кольору і стиль дуже личили Олівії, адже найчастіше ми її бачимо дорогою на тренування, а точніше в спортивних вбраннях. Папараці регулярно фотографують зірку в топі та лосинах.

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