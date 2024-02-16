Цей образ увійде до історії: Зендея прийшла на прем'єру "Дюни" у вінтажних футуристичних обладунках від Mugler

Під час промоції акторка та її команда максимально намагалися передати дух цього науково-фантастичного фільму за допомогою вбрання.

Друга частина "Дюни" стала найочікуванішим фільмом року і, відповідно, появи акторів під час презентації цієї картини привертають загальну увагу, як і їхнє вбрання. Але, попри те, що головна зірка фільму актор Тімоті Шаламе, оскільки він є виконавцем головної ролі, під час прем'єрного показу в Лондоні всі погляди були прикуті лише до 27-річної Зендеї.

Зендея / Фото: Associated Press

Зендея та Тімоті Шаламе / Фото: Associated Press

Дівчина прийшла на захід в образі, який, без сумніву, увійде до історі моди, оскільки на ній були вінтажні обладунки від бренду Mugler.

Це незвичайне вбрання є частиною колекції 1995 року, яку бренд презентував у Парижі на Тижні моди. Обладунки було створено Тьєррі Мюглером у співпраці з французським худижником Жан-Жаком Уркуном.

Mugler Fall 1995 Haute Couture / Фото: Getty Images

Нібито спочатку Мюглер був зацікавлений лише у виробництві металевих бюстгальтерів. Але врешті-решт він створив повністю хромований комбінезон, що нагадує героїню-робота з футуристичного роману "Метрополіс".

Зендея / Фото: Associated Press

Обладунки були створені з двох видів матеріалу — металу та прозорого пластику. Під низом Зендея носила щільний бежевий комбінезон, який зливався з відтінком її тіла і створював так званий "голих" ефект.

Зендея / Фото: Associated Press

Образ мав дуже ефектний, сміливий та оригінальний вигляд. Звичайно ж, над її луком працював стиліст Лоу Роуч, співпраця з яким, без сумніву, допомогла дівчині стати іконою моди.

Зендея / Фото: Associated Press

Але не варто думати, що вбрання актриси є реплікою. Швидше за все обладунки оригінальні, оскільки на грудях на пластику помітні тріщини.

Зендея / Фото: Associated Press

Доповнила цей футуристичний та трохи апокаліптичний образ Зендея мокрим укладанням, розкішним макіяжем, а також кольє на шиї від бренду Bvlgari з діамантами та сапфірами.

Зендея / Фото: Associated Press

Потім дівчина переодяглася в звичайніше вбрання, але воно було не менш розкішним. На Зендеї була елегантна, жіночна і дуже красива чорна сукня, теж від Mugler.

Зендея / Фото: Associated Press

Це вбрання було однотонним, ідеально підкреслювало струнку фігуру і в нього було декольте з невеликим драпуванням, яке надавало трохи романтики луку. Бретельки у сукні були різні — одна у вигляді тонкої металевої дуги, а друга просто з тканини.

Зендея / Фото: Associated Press

Спина у сукні відкрита. Прикраси на Зендеї теж були від Bvlgari.

Зендея / Фото: Associated Press

В український прокат "Дюна: Друга частина" вийде 29 лютого.

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